«Весь лес в таких букетах, местные мешками рвут» 1 30.03.2025, 13:28

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Грибник показал заросли этого растения и предложил исключить его из Красной книги Беларуси.

Один из белорусских грибников на днях показал в TikTok огромные лесные заросли краснокнижного растения — Allium ursinum. Человеку неопытному, глядя на кадры устланной плотным ковром зелени, сложно поверить в то, что речь идет о растении, находящемся под угрозой исчезновения, пишет «Телеграф».

Речь идет о черемше, которая относится к числу растений-первоцветов, которые в Беларуси запрещено собирать в лесах.

Автор ролика, опубликованного в TikTok, показал, как выглядит черемша «на максимальном пике роста». Внешне медвежий лук (именно так по-научному называется это растение) очень напоминает листья ландыша, но, в отличие от него, листья черемши более мягкие, нежные. Это и объясняет такую любовь людей к этой первой съедобной зелени, которую можно встретить в лесах по весне. По словам автора ролика, «местные мешками рвут» это растение.

«Весь лес в таких букетах», — показал мужчина настоящие заросли черемши, отметив, что встречал их на протяжении всей прогулки по лесу, на протяжении километра точно, и «ей конца края нет».

В связи с этим автор видео задался вопросом целесообразности исключения этого растения из Красной книги Беларуси. Некоторые комментаторы с предложением согласились.

«Поддерживаю, какая Красная книга? Такие заросли, километрами, сама видела, никто не берет с корнями, аккуратно срывают или срезают листики», — рассказала одна девушка.

Более того, судя по комментариям под роликом многие и вовсе не знали, что черемша, которая свободно продается на прилавках белорусских рынков каждую весну, в Республике находится под запретом.

«Впервые слышу, когда ее успели туда записать?», — удивилась одна из зрительниц.

Незнание, как известно, не освобождает от ответственности — собирать дикорастущую черемшу в белорусских лесах, действительно, запрещено под угрозой административного наказания (максимальный штраф за это — от 20 до 30 базовых величин, то есть от 840 до 1260 рублей сейчас). Даже после недавнего обновления списков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений (их на днях опубликовало Министерство природы и охраны окружающей среды Беларуси) черемша осталась под охраной государства.

На самом деле, черемшу не относят к видам, находящимся под угрозой исчезновения. В Красной книге Беларуси это растение включено в III категорию национальной природоохранной значимости. К ней относятся так называемые «уязвимые виды» — таксоны, не находящиеся под прямой угрозой исчезновения, но подверженные риску вымирания, что делает их уязвимыми при любых, даже малозначительных изменениях окружающей среды (не говоря уж о целенаправленном стремлении некоторых людей вырезать подчистую заросли этой весенней «витаминной бомбы»).

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