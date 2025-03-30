Bloomberg: Украину не устроил новый проект соглашения о ресурсах с США 30.03.2025, 13:51

Вашингтон открыт для обсуждения корректировок.

Украина будет добиваться внесения изменений в новый проект соглашения по полезным ископаемым, который предложил президент США Дональд Трамп, сообщают источники Bloomberg. В частности, Киев хочет включить в сделку обязательство об увеличении американских инвестиций. Власти Украины считают, что подписание соглашения в нынешнем виде не только подорвет усилия страны по вступлению в ЕС, но и потребует возмещения всей военной и экономической поддержки, предоставленной Соединенными Штатами с начала войны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что помощь не давалась в долг и он не собирается признавать ее таковым.

Текущая редакция соглашения предусматривает, что США получат контроль над будущими инвестициями в разработку полезных ископаемых Украины, включая нефть и газ, а также основные энергетические активы страны. Кроме того, сделка охватывает инфраструктуру, связанную с эксплуатацией природных ресурсов: автомобильные и железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы, писала Financial Times. Также США хотят первыми требовать прибыль, которая будет поступать в совместный инвестиционный фонд. Украина должна перечислять в него 50% доходов от новых инфраструктурных проектов и проектов по разработке природных ресурсов.

По данным Bloomberg, 28 марта украинские чиновники провели видеоконференцию с коллегами из США, включая экспертов по правовым вопросам, чтобы получить разъяснения насчет 60-страничного проекта соглашения. Источник рассказал, что американцы не стали возражать против высказанных Киевом опасений, особенно в части потенциального конфликта сделки с целями Украины по вступлению в ЕС. С точки зрения собеседника агентства, это говорит о том, что Вашингтон открыт для обсуждения корректировок. Вместе с тем он добавил, что предстоит проделать большую работу, прежде чем Киев озвучит свои окончательные предложения.

Накануне источники ряда украинских СМИ сообщили, что в правительстве считают новый проект «шагом назад» по сравнению с ранее достигнутым рамочным соглашением. По их мнению, текущая редакция сделки во многом напоминает самую первую версию, уже отвергнутую Зеленским. В частности, в ней есть пункт о компенсации военной помощи, согласно которому Украина должна выплатить Вашингтону не менее $100 млрд за поставленное оружие, причем эта сумма будет увеличиваться на 4% в случае затягивания с погашением «долга». Также в документе все еще отсутствуют какие-либо гарантии безопасности.

На этой неделе Зеленский заявил, что говорить о заключении соглашения о ресурсах с американцами пока рано, поскольку последние постоянно меняют условия, которые приходится обсуждать. При этом президент отметил, что ему не хотелось бы, чтобы «у США было ощущение, что Украина против». Зеленский заверил, что Киев по-прежнему привержен идее сотрудничества с Вашингтоном. В свою очередь Трамп сообщил 24 марта, что договорился с Украиной по поводу сделки, и она «скоро» будет подписана.

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