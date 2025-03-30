Синоптики пообещали белорусам «декабрьскую» погоду в начале апреля 30.03.2025, 14:13

Беларусь может накрыть серьезная волна холода с резкими ночными заморозками.

К концу марта в Беларуси установилась по-настоящему весенняя погода: дневные максимумы выходили далеко за десятиградусную отметку, ночные минусы практически ушли из оперативных прогнозов и, кажется, зима совсем отступила. Однако, специалисты предупредили: окончательно перестраиваться на «летний режим» пока рано. Как показали среднесрочные прогнозы синоптиков, в начале апреля Беларусь может накрыть серьезная волна холода с резкими ночными заморозками.

Журналисты Telegraf.news узнали, до каких пор белорусам не стоит убирать на антресоли зимнюю одежду и когда, наконец, автомобилисты смогут смело «переобуться» без опасения утреннего гололеда.

Так, авторы тематического Telegram-канала @nadvorie сообщили, что в настоящее время на Беларусь медленно надвигается новый антициклон, центр которого располагается над северной Европой. За ним территория нашей страны на какое-то время может угодить в «высотную ложбину», из-за чего к нам начнет поступать холод с севера России. По прогнозам специалистов, теплый период закончится уже в пятницу, 4 апреля.

«Температура существенно понизится. Вернутся ночные морозцы, а осадки будут в виде мокрого снега. Предварительно, холодный период продлится до 7 апреля, а может и дольше», — предупредили авторы канала.

Изучив данные модели прогнозирования GFS, специалисты отметили, что «хвост у модели сильно похолоднел» и с 5 апреля белорусам можно ожидать установления «вполне себе декабрьской погоды».

Каким будет апрель-2025 в Беларуси?

Похожий прогноз озвучил накануне в эфире гостелеканала ОНТ и известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов. По его словам, на этой неделе в большинстве дней «будет преобладать антициклонический характер погоды». Проще говоря, существенных осадков в эти дни не ожидается. Рябов спрогнозировал белорусам на следующей неделе теплую, солнечную, комфортную и преимущественно сухую погоду. А вот ближе к выходным, по его словам, ожидается похолодание. Впрочем, ночных морозов в его прогнозах нет.

Специалист озвучил и более долгосрочный предварительный прогноз на апрель. По его слова, в апреле весна «будет активно набирать обороты». По его словам, в первой декаде месяца можно ожидать средней температуры воздуха на 2-4°C выше климатической нормы.

Отметим, что по данным Белгидромета, климатическая норма для второго весеннего месяца в Беларуси составляет +7,8°С. Таким образом, если прогноз Рябова оправдается, средняя температура в начале апреля в 2025 году в Беларуси будет держаться в диапазоне +9,8…+11,8°С.

Оперативный прогноз от Белгидромета

Напомним, долгосрочные прогнозы, как правило, неточны, поскольку метеорологические условия зависят от множества факторов и постоянно меняющихся переменных, поэтому специалисты постоянно корректируют и уточняют долгосрочные прогнозы. Максимально точными в метеорологии считаются только оперативные и краткосрочные прогнозы — на ближайшие сутки-трое.

Так, прогноз Белгилромета на 31 марта и 1-2 апреля свидетельствует о том, что новая рабочая неделя встретит белорусов хоть и облачной, но достаточно теплой погодой. По данным ведомства, в понедельник, 31 марта, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и неустойчивая воздушная масса. Она может принести небольшие кратковременные дожди в отдельные районы. Во вторник, 1 апреля, дожди Белгидромет спрогнозировал для большей части территории страны ночью, а днем — главным образом по Брестской и Гомельской областям. Дожди на юго-востоке страны Белгидромет спрогнозировал и в ночь на 2 апреля, причем с северным умеренным и даже порывистым ветром.

Что касается температуры воздуха, на ближайшие три дня прогноз Белгидромета следующий:

31 марта: ночью +1.. +7°С, максимальная днем +10.. +16°С;

1 апреля: ночью +2.. +8°С, максимальная днем +11.. +17°С (по юго-востоку — лишь +9.. +10°С);

2 апреля: ночью +1.. +7°С (по северу возможны заморозки до 0.. -1°С), максимальная днем +12.. +18°С.

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