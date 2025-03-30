Операция «Труба» в Курской области: подробности, которые не понравятся россиянам 4 30.03.2025, 14:42

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Вместо выживших участников наградили случайных людей.

Операция «Труба», проведенная российскими войсками в марте в Курской области, стала очередной иллюстрацией хаоса, лжи и равнодушия к собственным солдатам.

Как отмечает военный эксперт Александр Коваленко, сотни участников самоубийственного штурма погибли и остались безымянными, а награды получили случайные люди и даже блогеры.

Громкое название - нулевая эффективность

Прошло более трех недель с момента проведения так называемой операции «Поток», более известной под насмешливым названием «Труба», но никаких торжественных награждений для «героев» спецоперации Кремль так и не устроил.

И на это есть веские причины: вместо триумфа - провал, вместо героизма - потери, замолчанные командованием. Операция заключалась в том, что российское командование направило от 600 до 800 штурмовиков на «освобождение» города Суджа, что в Курской области, через 15-километровый трубопровод. Да, вы не ослышались - солдат буквально загнали в трубу.

112 медалей на сотни погибших

По словам Коваленко, на следующий день после доклада Герасимова Путину о «героической операции» выяснилось, что наградили всего 112 человек. Это при том, что численность участников, по официальным данным, превышала 600, а по неофициальным - до 800.

«112 награжденных и 800 человек, проползших 15 километров по трубе, - это несоответствие. Потому что большая часть этих людей осталась там. Или была просто списана», - подчеркивает Коваленко.

Самоубийственная логистика от Лапина

По словам эксперта, изначально российскому командующему Лапину предлагали провести десантирование с вертолетов «Ми-8» под прикрытием Ми-28Н. Это заняло бы 2–3 минуты и позволило бы выполнить задачу с минимальными потерями.

Однако генерал отказался: не захотел рисковать техникой, решив, что проще загнать сотни людей в трубу, в буквальном смысле. Результат - провал операции и гибель десятков, если не сотен, солдат, о которых теперь предпочитают не вспоминать.

Многие из них станут калеками навсегда, поскольку их легкие получили тяжелейшее повреждения в виде ожогов после вдыхания воздушной массы с химическими примесями.

Блогеры вместо бойцов

Но и с теми, кого все же наградили, не все чисто. Один из получивших «награду за участие в операции» - блогер Романов Алехен, подписавший контракт накануне операции и тут же его расторгнувший. При этом реальных участников, по всей видимости, просто забыли или оставили «в трубе».

«Это фарс и плевок в лицо тем, кто действительно участвовал в операции. Но что удивляться, если вся эта «спецоперация» с самого начала построена на обмане и показухе», - резюмирует Коваленко.

Финал: не героизм, а позор

Операция «Труба» в Курской области, как отмечает Коваленко, стала очередным проявлением глубокой деградации российских военных структур: вместо военной логики - бессмысленные жертвы, вместо профессионализма - политическая витрина, вместо победы - молчание и страх перед правдой.

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