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1500 сил и кожа аллигатора: на продажу выставили брутальный латвийский внедорожник

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  • 30.03.2025, 14:46
  • 2,176
1500 сил и кожа аллигатора: на продажу выставили брутальный латвийский внедорожник

Раритетное авто создали для голливудского фильма.

В США на аукцион Barrett-Jackson выставили латвийский внедорожник Dartz Prombron Black Stallion. За него планируют получить более 500 000 долларов.

Подробности раритетного и нестандартного автомобиля раскрыли на сайте аукционного дома.

Небольшая компания Dartz из Риги прославилась своими экстравагантными представительскими внедорожниками. Это ультраэксклюзивный штучный товар с оригинальным дизайном и роскошным интерьером. Стоимость таких авто может превышать миллион долларов.

Этот Dartz Prombron Black Stallion построили для голливудского фильма. В основе внедорожника лежит Hummer H2 2003 года, однако по нему этого не скажешь. Автомобиль отличается брутальным рубленым дизайном, а кузовные панели изготовлены из карбона. У него высокий капот, широкая решетка радиатора и тоненькие диодные фары.

В отделке салона Dartz Prombron Black Stallion использовали пять различных типов кожи и среди них — кожа аллигатора. Также установлены необычный руль с деревянными вставками и мощная аудиосистема.

6,0-литровый V8 Hummer H2 дополнили турбонаддувом, что увеличило его мощность до 1500 сил. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая КПП.

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