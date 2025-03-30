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Стало известно, по каким критериям дома в Минске отправляют на капремонт

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  • 30.03.2025, 15:10
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Стало известно, по каким критериям дома в Минске отправляют на капремонт

Год постройки — не показатель?

Год постройки не является основным критерием, по которому специалисты отбирают дома и включают их в список на проведения капитального ремонта.

Об этом заявила генеральный директор Минского городское жилищного хозяйства Марина Толстик и назвала более значимые показатели, на которые в этом вопросе ориентируются специалисты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

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По словам Толстик, хотя год постройки и является важным показателем, но стоит в перечне критериев далеко не на первом месте. Основным критерием специалист назвала техническое состояние жилищного фонда — то есть самого дома и инженерных систем, которые в этом доме находятся.

Именно этот показатель, как пояснила гендиректор Минского ЖКХ, и оценивают сотрудники жилищно-эксплуатационных служб в ходе регулярных осмотров жилфонда, которые проводят каждую осень и весну.

«После обследования соответствующие замечания и предложения вносятся в акты, а далее идёт процесс формирования ежегодных текущих графиков и перспективной программы капитального ремонта», — рассказала Толстик в эфире «Радио-Минск».

По информации ГО «Минское городское жилищное хозяйство», в 2025 году в белорусской столице планируется отремонтировать 186 жилых домов общей площадью более миллиона квадратных метров. Это составляет 3% от общей эксплуатируемой площади жилфонда. Показатели капремонта утверждены в отдельной госпрограмме, которая носит название «Комфортное жильё и благоприятная среда», пояснила Толстик.

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