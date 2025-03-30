Российский биатлонист едва не подрался с белорусом 30.03.2025, 15:22

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После финишной черты эмоции взяли верх.

Концовка биатлонного масс-старта в рамках чемпионата России в Ханта-Мансийске запомнится конфликтом между россиянином Евгением Сидоровым и белорусом Иваном Тулатиным, сообщает телеграм-канал «Матч! Биатлон и лыжи».

Гонку выиграл белорус Антон Смольский. Тулатин финишировал восьмым. А сразу вслед за ним в итоговом протоколе расположился Сидоров, уступив 0,6 секунды. Но после масс-старта биатлонисты продолжили выяснение отношений. Обменявшись репликами и небольшими тычками, россиянин с силой оттолкнул Ивана. Но до драки не дошло — к участникам конфликта подоспел еще один белорус Дмитрий Лазовский и технический делегат.

«Мы начали разбираться на финишном подъеме с Кирюхой [Бажиным] и белорусом. В итоге мы убежали [с Тулатиным]. Когда начали выходить на равнину, я выходил слева, начинаю добавлять и вижу, что он отъезжает назад. Я начал уходить вправо, где тень, чтобы было полегче и закрыть коридор, и в этот момент он начинает мне что‑то говорить и ломает палку», — заявил Сидоров.

По его словам, после финишной черты «эмоции взяли верх»:

— Борьба должна быть на равных, а не так, что тебе ломают палки и что‑то в спину говорят. Если хочешь бороться, то давай выйдем на финишную прямую и решим вопрос.

Тулатин представил свою версию событий: «Так получилось, что сегодня по трассе все ехали по правой части: там колея и более жестко. Женя [Сидоров] вышел слева, а там каша. Естественно, ему тяжело. Он думал, что я останавливаюсь, поэтому начал перестраиваться и наехал мне на лыжи. Мне это не понравилось: я ударил палкой по его палке. Моя оказалась прочнее.

По заверениям Ивана, он не хотел ломать сопернику палку: «Это просто злость. Все устали. Так грубо наезжать на лыжи — это не по правилам. Нельзя в контактной борьбе так на лыжи наезжать, особенно так намеренно! Там стояло много тренеров и судей, думаю, они все видели, что он первый пошел на контакт. Потом вне камер драки не было, просто словесная перепалка.

Отметим, что это не первый инцидент с участием белоруса. Год назад в Мурманске Иван специально после финиша задел плечом россиянина Даниила Усова и выругался.

«У нас с Иваном произошла, скажем так, стычка на финише. На последнем круге перед финишным спуском он пошел горным ходом, а я — обычным. Получилось, что у него увеличилась площадь толчка, а так как я шел на каждый шаг, случайно ему на лыжу наехал. Он упал, потерял скорость, время, а там его Эдуард [Латыпов] накатил. Я хочу извиниться. Ничего подобного я не планировал делать. Просто так получилось», — сказал тогда Усов.

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