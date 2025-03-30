«Прежняя жизнь кончилась»: пропагандист заявил о крахе РФ по сценарию СССР 30.03.2025, 15:27

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Максим Калашников

Действуют похожие факторы.

Мирное соглашение с Украиной, подписанное при посредничестве США, уже не спасет Россию. Ее ждет крах, подобный развалу Советского Союза.

Такое мнение в своем блоге высказал известный российский Z-патриот, пропагандист Максим Калашников, передает Dialog.UA.

Он заверил, что ни заморозка, ни остановка так называемой «СВО» уже не предотвратят катастрофу. Война проиграна. И России придется столкнуться с последствиями.

«О чем бы там ни договорились (...), никакой спокойной жизни после этой «СВО», которая кончается отнюдь не триумфально, у нас не будет! Все, ребят, забудьте! У нас прежняя жизнь закончилась. Все! Дальше начнется бурный период, цепочка последствий, которая неминуемо приведет к политическому, я не хочу сказать, транзиту, но к огромным политическим трансформациям. Наш правящий класс убедился, что прежний курс привел в никуда, как в 1985 году. Тогда Афганистан и гонка вооружений сыграли роль. А теперь место Афганской войны занимает более тяжелая и напряженная война», - заявил Калашников.

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