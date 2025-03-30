В Бресте ребенок упал с четвертого этажа
- 30.03.2025, 16:05
Малыш открыл окно и оперся на москитную сетку.
В Бресте ребенок выпал из окна четвертого этажа. ЧП произошло 29 марта, сообщили в Следственном комитете.
Пострадавшему мальчику четыре года, он находится в больнице под присмотром медиков.
СК проводит проверку. Предварительно установлено, что мальчик был в комнате со своей 17-летней сестрой, играл на подоконнике. Открыл окно и оперся на москитную сетку и выпал на землю.
В ведомстве напомнили родителям, чтобы они не оставляли малолетних детей без присмотра даже ненадолго и обучали их правилам безопасности. Также стоит оборудовать окна в квартире специальными запирающими устройствами.