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В Бресте ребенок упал с четвертого этажа

  • 30.03.2025, 16:05
В Бресте ребенок упал с четвертого этажа
иллюстративное фото

Малыш открыл окно и оперся на москитную сетку.

В Бресте ребенок выпал из окна четвертого этажа. ЧП произошло 29 марта, сообщили в Следственном комитете.

Пострадавшему мальчику четыре года, он находится в больнице под присмотром медиков.

СК проводит проверку. Предварительно установлено, что мальчик был в комнате со своей 17-летней сестрой, играл на подоконнике. Открыл окно и оперся на москитную сетку и выпал на землю.

В ведомстве напомнили родителям, чтобы они не оставляли малолетних детей без присмотра даже ненадолго и обучали их правилам безопасности. Также стоит оборудовать окна в квартире специальными запирающими устройствами.

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