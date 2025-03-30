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NYT: В США удивились, когда Украина утопила крейсер «Москва»

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  • 30.03.2025, 16:17
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NYT: В США удивились, когда Украина утопила крейсер «Москва»

Американцев удивило, что у Киева есть ракеты, способные достичь корабля.

В США отреагировали негативно, когда в апреле 2022 года украинские военные подбили флагман Черноморского флота РФ – крейсер «Москва». Об этом 30 марта пишет The New York Times.

Издание рассказывает, что в середине апреля 2022 года американские и украинские военно-морские офицеры находились на обычном сеансе обмена разведданными, когда на экранах их радаров появился неожиданный объект. По словам бывшего высокопоставленного офицера ВМС США, американцы сказали: «О, это «Москва»!» Украинцы ответили: «О, Боже. Большое спасибо. До свидания», пишет The New York Times. Вскоре крейсер был поражен ракетой.

Потопление было знаменательным триумфом для Украины, демонстрацией украинского мастерства и российской некомпетентности, говорится в статье. Но этот эпизод также отразил состояние украинско-американских отношений в первые недели войны.

Американцы разгневались, потому что украинцы даже не предупредили об атаке, пишет издание. Также они были удивлены тем, что у Украины есть ракеты, способные достичь корабля. Кроме того, в Белом доме возникла паника, потому что администрация тогдашнего президента США Джо Байдена не намеревалась давать украинцам возможность атаковать такой мощный и символичный для РФ объект, сказано в публикации.

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