WP: Европа склоняется к отправке воздушных и морских сил в Украину 4 30.03.2025, 16:50

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В ближайшие недели европейские страны планируют направить в страну специальную группу.

В Европе сместили фокус внимания в сторону развертывания воздушных и морских сил после достижения перемирия в Украине из-за ограничений, связанных с отправкой наземных войск, пишет The Washington Post со ссылкой на двух дипломатов.

По данным газеты, в ближайшие недели европейские страны планируют направить в страну специальную группу, чтобы определить, сколько военнослужащих потребуется для переброски туда и где их следует разместить. Они также обсудят усиление украинской армии для удержания будущей линии фронта.

Как отмечает издание, усилия Великобритании и Франции по отправке миротворцев в Украину столкнулись с нежеланием других европейских стран размещать там войска без гарантий поддержки со стороны США. Недавний саммит «коалиции желающих» не привел к публичным обязательствам со стороны других европейских стран из-за сомнений в том, что Соединенные Штаты заинтересованы в поддержке таких сил.

Европа отвергла требование России снять западные санкции в обмен на прекращение огня в Черном море, они стали камнем преткновения в стремлении США распространить прекращение огня на Черное море, пишет WP. Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что сейчас «не время» отменять санкции и что оно не наступит, пока «не будет установлен мир».

Европейские чиновники обвиняют диктатора России Владимира Путина в затягивании прекращения огня с целью добиться уступок и вбить клин между Европой и США, отмечает газета. Если Россия хочет обсудить санкции, «всем придется поговорить с нами», заявил один из европейских чиновников. Они признают, что смягчение санкций будет частью переговоров, но, по их мнению, сначала должно быть достигнуто временное прекращение огня. Многие при этом сомневаются, что долгосрочное перемирие будет достигнуто в ближайшее время, сказал другой европейский чиновник.

Некоторые страны отказались от идеи развертывания сил без обещания поддержки со стороны США в случае нападения. «Я хочу, чтобы американцы были на нашей стороне», — заявил Макрон. Однако он призвал быть готовыми к тому, что Вашингтон не согласится. «Мы не можем сказать, что если американцы не присоединятся к нам, мы ничего не будем делать», — подчеркнул французский лидер.

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