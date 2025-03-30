Facebook запускает новую ленту без алгоритмов 1 30.03.2025, 17:02

Соцсеть возвращается к истокам.

Facebook разворачивает в США и Канаде новый формат взаимодействия с контентом — отдельную ленту сообщений, в которой размещено исключительно то, что опубликовали друзья пользователя.

Meta снова дает пользователям социальной сети Facebook возможность следить только за своими друзьями, а не просматривать ленту, сформированную алгоритмами.

«Мы хотим сделать так, чтобы людям было проще находить контент своих друзей на Facebook. Поэтому в США и Канаде на новой вкладке «Друзья» появился контент, который полностью состоит из материалов ваших друзей в Facebook. Ранее на вкладке «Друзья» можно было просматривать запросы на дружбу и людей, которых вы можете знать, а теперь здесь будут отображаться истории, ролики, посты, дни рождения и запросы на дружбу ваших друзей», — объясняют в Meta.

Вкладка «Друзья» доступна через навигационную панель в домашней ленте, и к ней всегда можно получить доступ в разделе «Закладки» мобильного приложения Facebook. Чтобы закрепить вкладку «Друзья» здесь нужно щелкнуть на изображение профиля на главной ленте. Перейти в раздел настроек, выбрать «Панель закладок», нажать на вариант «Друзья» и закрепить эту вкладку.

Meta не сообщает, когда доступ к этому инструменту получат пользователи из других регионов.

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