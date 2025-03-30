В Белыничах четверо детей попали в больницу с отравлением угарным газом
- 30.03.2025, 17:05
Дети находились в гостях у знакомых.
Днем в субботу, 29 марта, в Белыничскую районную больницу поступили четыре девочки 2013−2014 годов рождения с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести». Об этом сообщили в МЧС Беларуси.
По предварительной информации, дети находились в гостях у знакомых. Утром хозяин дома топил печь. В течение дня девочки стали чувствовать себя плохо. Родители оперативно обратились за медицинской помощью, после чего детей доставили в больницу.
По предварительным данным, отравление произошло из-за того, что хозяин преждевременно закрыл задвижку дымохода. Это привело к накоплению угарного газа в помещении.