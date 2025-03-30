NBC: Трамп зол на Путина 30.03.2025, 17:11

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Фото: AP

Президент США готов ввести дополнительные пошлины на российскую нефть.

Президент США Дональд Трамп зол на российского диктатора Владимира Путина из-за вопроса по Украине. Он готов ввести дополнительные пошлины на российскую нефть.

Об этом сообщает NBC News.

«Всего несколько часов назад президент Трамп позвонил мне, чтобы сказать, что он зол на президента России Путина, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть», - рассказала ведущая Кристен Уэлкер.

На сайте NBC News также приводится цитата Трампа, где уточняется, что это связано с войной в Украине и ряда заявлений Путина.

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я считаю, что это вина России – а это может быть и не так – но если я считаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», - цитируют Трампа.

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