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Стало известно, сколько заработала Соболенко благодаря победе на турнире в Майами

  • 30.03.2025, 17:21
Стало известно, сколько заработала Соболенко благодаря победе на турнире в Майами
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Белоруске выпишут солидный чек.

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира категории ВТА-1000 в Майами. В финальном матче белоруска обыграла пятого номера мирового рейтинга из США Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:2.

Призовой фонд соревнований в Майами в 2025-м году составил 8 963 700 долларов США. Победительница турнира заработала 1 124 380 долларов, а также 1000 очков рейтинга ВTA. Соперница Соболенко, в свою очередь, получит 597 тысяч долларов призовых и 650 рейтинговых очков.

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