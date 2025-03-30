Стало известно, сколько заработала Соболенко благодаря победе на турнире в Майами
- 30.03.2025, 17:21
Белоруске выпишут солидный чек.
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира категории ВТА-1000 в Майами. В финальном матче белоруска обыграла пятого номера мирового рейтинга из США Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:2.
Призовой фонд соревнований в Майами в 2025-м году составил 8 963 700 долларов США. Победительница турнира заработала 1 124 380 долларов, а также 1000 очков рейтинга ВTA. Соперница Соболенко, в свою очередь, получит 597 тысяч долларов призовых и 650 рейтинговых очков.