Трамп пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» 3 30.03.2025, 18:12

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США призвал Тегеран заключить ядерную сделку.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками, если Тегеран не заключит соглашение по ядерной программе, сообщает Reuters.

«Если они не заключат сделку, будут бомбардировки — и это будут бомбардировки, подобных которым они никогда не видели», — заявил Трамп в телефонном интервью NBC в воскресенье, 30 марта. Президент США также упомянул альтернативную угрозу: «Есть шанс, что если они не заключат сделку, то я введу вторичные тарифы, как я делал четыре года назад».

Ультиматум Трампа последовал за его попыткой начать переговоры с Ираном. В начале марта, как сообщало Reuters, президент США направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором предложил переговоры по ядерной программе. «Есть два способа решения проблемы с Ираном: военным путем или путем заключения сделки. Я бы предпочел заключить сделку, потому что я не хочу причинять вред Ирану», — пояснил тогда Трамп в интервью Fox Business Network.

Похоже, нынешнее заявление президента США стало реакцией на полученный от Ирана первый официальный ответ. Как сообщил в этот же день, 30 марта, президент Ирана Масуд Пезешкиан, Тегеран отверг прямые переговоры с США по своей ядерной программе, пишет CNN. По словам Пезешкиана, Иран передал свой ответ через Оман, оставив открытой возможность непрямых контактов с Вашингтоном.

«Мы не избегаем переговоров; именно нарушение обещаний создавало проблемы до сих пор. Они должны доказать, что могут вызывать доверие», — подчеркнул иранский лидер.

Напряженность вокруг иранской ядерной программы растет, поскольку как говорилось в февральском докладе ядерного контрольного органа ООН, Иран ускорил процессы и уже обогащает уран почти до оружейного уровня. Израиль и США неоднократно заявляли, что никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие.

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