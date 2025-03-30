Соболенко: Рада видеть Протаса в НХЛ 2 30.03.2025, 18:17

Алексей Протас

Первая ракетка мира прокомментировала игру белорусского хоккеиста «Вашингтона».

Арина Соболенко после победы на турнире WTA-1000 в Майами поговорила и на тему хоккея — об Алексея Протаса за «Вашингтон» в НХЛ, а также о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

— Хотели бы вы как первая ракетка мира передать какое-то сообщение первой клюшке Александру Овечкину, который готовится побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ? Тем более ему помогает в этом ваш соотечественник Алексей Протас.

— Конечно, классно, что Протас помогает Овечкину с рекордом, он большой молодец, играет на таком уровне. Я люблю хоккей и всегда смотрела много игр. Рада видеть Протаса в НХЛ. Думаю, это Овечкин должен давать мне какие-то советы, потому что я не знаю, что я могу ему сказать такое, чего он не знает. Он — легенда, так что уверена, что он побьет все рекорды, — ответила Соболенко на вопрос.

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