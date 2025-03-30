ВСУ уничтожили два танка россиян на Покровском направлении
- 30.03.2025, 18:31
Видео.
Экипажи операторов БпЛА Сводной стрелковой бригады и морских пехотинцев уничтожили тяжелую бронированную технику врага на Покровском направлении.
Оккупанты выдвинулись штурмовать позиции в составе ударной бронегруппы и столкнулись с FPV-дронами украинских защитников, сообщает Цензор.НЕТ.
Аэроразведкой было вовремя обнаружено движение российских танков, а попадания дронами-камикадзе от украинского расчета остановили продвижение вражеской техники при попытке прорыва в зоне ответственности.