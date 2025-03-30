Бездомный разбил Geely, прогоняя черта 5 30.03.2025, 18:51

иллюстративное фото

Мужчина увидел беса в машине после двух бутылок вина.

49-летний бездомный получил очередную судимость за то, что разбил Geely, прогоняя черта, сообщает агентство «Минск-Новости».

Бездомный собрал в Минске металлолом, сдал его, а на полученные деньги купил две бутылки вина.

Выпил рядом с мусорными контейнерами, которые установлены во дворе по улице Янковского. И тут ему показалось, что в припаркованном неподалеку автомобиле Geely Atlas сидит черт. Он решил его прогнать и бутылкой дважды ударил по передней правой двери, разбив стекло и повредив кузов машины.

Вину он полностью признал. Выяснилось, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства, официально нигде не трудоустроен, ранее 12 раз привлекался к уголовной ответственности.

В прокуроре Фрунзенского района сообщили, что суд признал его виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (хулиганстве).

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев, которые обвиняемый проведет в исправительной колонии в условиях строгого режима. А еще он должен пройти принудительное лечение от алкоголизма и возместить потерпевшему ущерб.

Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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