ВСУ уничтожили российскую переправу через реку в Харьковской области 30.03.2025, 19:01

Также была уничтожена инженерная техника армии РФ.

Российские оккупационные войска продолжают предпринимать попытки наведения переправы в районе поселка Двуречная Харьковской области с целью перебрасывания военной техники на правый берег реки Оскол, информирует оперативно-тактическая группировка войск «Хортица» в Telegram.

Украинские военные нанесли удары по тяжелому механизированному мосту и уничтожили инженерную технику армии РФ.

На купянском направлении россияне используют старые образцы бронетанкового вооружения. В частности, речь идет о танках Т-55, которые оккупанты переоборудовали для перемещения на передовые позиции живой силы.

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