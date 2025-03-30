ВСУ уничтожили российскую переправу через реку в Харьковской области
- 30.03.2025, 19:01
Также была уничтожена инженерная техника армии РФ.
Российские оккупационные войска продолжают предпринимать попытки наведения переправы в районе поселка Двуречная Харьковской области с целью перебрасывания военной техники на правый берег реки Оскол, информирует оперативно-тактическая группировка войск «Хортица» в Telegram.
Украинские военные нанесли удары по тяжелому механизированному мосту и уничтожили инженерную технику армии РФ.
На купянском направлении россияне используют старые образцы бронетанкового вооружения. В частности, речь идет о танках Т-55, которые оккупанты переоборудовали для перемещения на передовые позиции живой силы.