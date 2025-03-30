Группа российских пропагандистов попала под удар дрона в Горловке 1 30.03.2025, 20:05

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Водитель и телеоператор контужены.

Пропагандисты съемочной группы «Вести. Донецк» попали под удар беспилотника Вооруженных сил Украины в городе Горловка Донецкой области, сообщает телеканал в своем телеграм-канале.

«Сегодня, около 15:00 беспилотник ВСУ намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент», — говорится в сообщении.

Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь.

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