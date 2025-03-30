Трамп интересовался у президента Финляндии, можно ли доверять Путину 1 30.03.2025, 20:37

2,096

Фото: Getty Images

Что ответил Александр Стубб.

Во время семичасовой встречи президента Финляндии Александра Стубба с президентом США Дональдом Трампом во Флориде в субботу американский президент интересовался у финского коллеги, можно ли доверять диктатору РФ Владимиру Путину.

Об этом Стубб рассказал на пресс-конференции в Лондоне в воскресенье, его цитирует финский вещатель Yle.

Стубб поделился, что встреча с президентом США была полезной, и они обсудили две темы – двусторонние отношения между Финляндией и Соединенными Штатами и захватническую войну России против Украины.

Президент Финляндии рассказал, что передал Трампу решительную поддержку Финляндией и Европой Украины в войне против России, и отметил, что в этой войне «был только один инициатор».

По словам Стубба, Трамп спросил его, можно ли доверять Путину. «Я ответил, что нет», – поделился финский президент.

По его мнению, после его общения с Дональдом Трампом «отношения между Финляндией и США, безусловно, сделали еще один шаг вперед».

После поездки во Флориду Стубб также сообщил, что США разрабатывают санкции против России, если она откажется прекратить огонь в Украине или нарушит режим тишины.

На встрече в имении президента США в Мар-а-Лаго в субботу Стубб и Трамп, среди прочего, играли в гольф.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com