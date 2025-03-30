Трамп интересовался у президента Финляндии, можно ли доверять Путину

Трамп интересовался у президента Финляндии, можно ли доверять Путину1
- 30.03.2025, 20:37
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Что ответил Александр Стубб.
Во время семичасовой встречи президента Финляндии Александра Стубба с президентом США Дональдом Трампом во Флориде в субботу американский президент интересовался у финского коллеги, можно ли доверять диктатору РФ Владимиру Путину.
Об этом Стубб рассказал на пресс-конференции в Лондоне в воскресенье, его цитирует финский вещатель Yle.
Стубб поделился, что встреча с президентом США была полезной, и они обсудили две темы – двусторонние отношения между Финляндией и Соединенными Штатами и захватническую войну России против Украины.
Президент Финляндии рассказал, что передал Трампу решительную поддержку Финляндией и Европой Украины в войне против России, и отметил, что в этой войне «был только один инициатор».
По словам Стубба, Трамп спросил его, можно ли доверять Путину. «Я ответил, что нет», – поделился финский президент.
По его мнению, после его общения с Дональдом Трампом «отношения между Финляндией и США, безусловно, сделали еще один шаг вперед».
После поездки во Флориду Стубб также сообщил, что США разрабатывают санкции против России, если она откажется прекратить огонь в Украине или нарушит режим тишины.
На встрече в имении президента США в Мар-а-Лаго в субботу Стубб и Трамп, среди прочего, играли в гольф.