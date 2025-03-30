закрыть
30 марта 2025, воскресенье, 21:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: В России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью

  • 30.03.2025, 21:01
СМИ: В России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью
иллюстративное фото

Заболевшие неделями страдают от высокой температуры, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп.

Неизвестный вирус появился в России. По словам заразившихся, он вызывает кашель с кровью и высокую температуру, которая держится до нескольких недель, пишет Lenta.ru.

О числе заболевших и госпитализированных с новой инфекцией сейчас данных нет. При этом сами медики отмечают, что речь идет не о единичных пациентах.

«Заболевшие неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп», – отмечает Shot.

Впрочем, как говорят врачи, это может быть не новый неизвестный вирус, а микоплазменная пневмония, вспышка которой наблюдалась в декабре прошлого года. Такие симптомы также может вызывать туберкулез, корь, коклюш.

«Больше напоминает бактериальную инфекцию. Если открылось кровохарканье, то первое, о чем думают: туберкулез, бактериальные инфекции — орнитоз — хламидийная инфекция, может быть микоплазменная инфекция», — приводит слова иммунолога Владимира Болибока портал News.ru.

Он пояснил, что отрицательные тесты на коронавирус и грипп у заболевших людей объясняются тем, что пробы для них берутся со слизистых, где концентрация вируса после начала заболевания снижается.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип