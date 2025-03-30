СМИ: В России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью
- 30.03.2025, 21:01
Заболевшие неделями страдают от высокой температуры, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп.
Неизвестный вирус появился в России. По словам заразившихся, он вызывает кашель с кровью и высокую температуру, которая держится до нескольких недель, пишет Lenta.ru.
О числе заболевших и госпитализированных с новой инфекцией сейчас данных нет. При этом сами медики отмечают, что речь идет не о единичных пациентах.
«Заболевшие неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп», – отмечает Shot.
Впрочем, как говорят врачи, это может быть не новый неизвестный вирус, а микоплазменная пневмония, вспышка которой наблюдалась в декабре прошлого года. Такие симптомы также может вызывать туберкулез, корь, коклюш.
«Больше напоминает бактериальную инфекцию. Если открылось кровохарканье, то первое, о чем думают: туберкулез, бактериальные инфекции — орнитоз — хламидийная инфекция, может быть микоплазменная инфекция», — приводит слова иммунолога Владимира Болибока портал News.ru.
Он пояснил, что отрицательные тесты на коронавирус и грипп у заболевших людей объясняются тем, что пробы для них берутся со слизистых, где концентрация вируса после начала заболевания снижается.