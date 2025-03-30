Трамп заявил, что не шутит об избрании на третий срок 24 30.03.2025, 21:37

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Дональд Трамп

Он считает, что есть способы это сделать.

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий срок в Белом доме. Он считает, что есть способы это сделать.

Об этом Трамп заявил в интервью NBC News.

Трамп отметил, что «не шутит» о своем возможном избрании на пост президента США на третий срок, хотя это и запрещено Конституцией США в соответствии с 22-й поправкой.

«Многие люди хотят, чтобы я это сделал. Я не шучу. Но еще слишком рано об этом думать», - сказал президент в интервью.

По словам Трампа, ему нравится работать президентом. Однако конкретно говорить о баллотировании на высший пост страны еще рано.

«Впереди еще долгий путь, знаете, это очень ранний этап администрации. Я сосредоточен на настоящем», - добавил глава Соединенных Штатов.

Вместе с тем президент США подчеркнул, что есть «методы», которые позволили бы обойти законодательные ограничения на два срока.

Журналисты предположили сценарий, при котором вице-президент Джей Ди Ванс мог бы выдвинуть свою кандидатуру, а затем передать должность Трампу. На это президент ответил: «Это один из вариантов, но есть и другие».

Однако Трамп отказался назвать еще один способ.

NBC News добавляет, что изменение Конституции для отмены ограничения на два срока было бы чрезвычайно сложным. Оно требовало бы либо двух третей голосов в Конгрессе, либо согласия двух третей штатов на созыв конституционного конвента для внесения изменений. Любой из этих путей также требовал бы ратификации тремя четвертями штатов.

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