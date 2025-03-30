В части Чехии объявили чрезвычайное положение

В части Чехии объявили чрезвычайное положение2
- 30.03.2025, 21:51
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Из-за утечки бензола.
В результате схождения с рельсов грузового поезда с бензолом в Чехии, которое произошло в конце февраля, значительное количество химического вещества утекло в почву и грунтовые воды. Поэтому в восточной части Оломоуцкого края страны объявили чрезвычайное положение. Об этом 29 марта сообщил Euronews.
Авария произошла на подъезде на станцию Густопече 28 марта, по официальной информации, из-за превышения скорости. Большинство из 17 вагонов загорелись сразу. В общей сложности цистерны перевозили 1020 тонн химикатов, из них 350 тонн утекло.
27 марта правительство страны информировало, что катастрофа, к которой привела авария, может способствовать риску для здоровья населения и иметь долгосрочные последствия для экосистемы и инфраструктуры. Учитывая масштабы и серьезность последствий происшествия, чешские власти рекомендовали губернатору Оломоуцкого края объявить чрезвычайное положение сроком на месяц.
В соответствующей резолюции говорится, в частности, о демаркации и закрытии загрязненной территории, экстренном реагировании, а также отборе проб для предупреждения дальнейшего загрязнения подземных вод. Кроме того, рекомендовано выделить финансы для мер снижения экологических угроз, восстановления железнодорожного транспорта и защиты сельскохозяйственных угодий и ресурсов.