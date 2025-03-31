Форвард «Атлетико» Гризманн побил рекорд Месси в чемпионате Испании 31.03.2025, 3:04

Антуан Гризманн

Французский футболист провел 521-й матч в испанской Ла Лиге.

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн принял участие в поединке 29-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (1:1).

Для французского футболиста это был 521-й матч в испанской Ла Лиге.

Таким образом, Гризманн установил рекорд по количеству игр в чемпионате Испании среди иностранных футболистов.

Нападающий «Атлетико» обошел легендарного аргентинца Лионеля Месси, который провел 520 поединков за Барселону в элитном дивизионе Испании.

Antoine Griezmann is making his 𝟓𝟐𝟏𝐬𝐭 La Liga appearance.



He overtakes Leo Messi as the foreigner with the most in Spain's top flight 👑 pic.twitter.com/YuA315eEMo — B/R Football (@brfootball) March 29, 2025

Гризманн и Месси — единственные легионеры, которые пересекли отметку в 500 матчей в Ла Лиге. На третьем месте идет экс-форвард «Реала» Карим Бензема (439).

Гризманн начинал карьеру в составе «Реал Сосьедада», а в 2014 году перешел в «Атлетико». После пяти лет в Мадриде Антуан стал игроком «Барселоны», где два сезона выступал вместе с Месси, после чего вернулся в «Атлетико».

В нынешнем сезоне в активе 34-летнего Гризманна восемь голов и пять результативных передач за «Атлетико» в 29 поединках чемпионата.

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