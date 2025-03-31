Трамп анонсировал новый разговор с Путиным 31.03.2025, 5:59

С февраля это уже будет третий телефонный звонок.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести еще один телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным на этой неделе. В интервью NBC News Трамп выразил возмущение из-за критики Путиным украинского президента Владимира Зеленского, назвав такие комментарии неуместными. Он также пригрозил введением дополнительных пошлин на российскую нефть, если Москва не будет способствовать достижению мирного соглашения по Украине.

Это будет третий телефонный разговор между Трампом и Путиным с начала мирных переговоров в феврале. Ранее Трамп уже выражал желание прекратить войну в Украине, отмечая высокие шансы достижения мира.

В последнее время Трамп активизировал дипломатические усилия, проведя телефонные разговоры как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этих контактов обсуждались вопросы прекращения войны и возможные пути достижения мирного соглашения.

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