В Мурманске неизвестный несколько часов стрелял по россиянам с крыши дома 31.03.2025, 7:37

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Фото: АиФ / Алексей Мкртчян

У него было по меньшей мере две единицы оружия.

В российском городе Мурманск вечером 30 марта неизвестный открыл стрельбу по россиянам с крыши многоэтажного дома. У него было по меньшей мере две единицы оружия, он вел огонь более двух часов, прежде чем до стрелка удалось добраться силовикам, сообщают росСМИ.

Об этом сообщили российские информационные каналы. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил стрельбу и заявил, что силовики работают над обезвреживанием неизвестного.

Предварительно известно, что стреляли с крыши общежития в районе Кольского проспекта. Очевидцы заявили про по меньшей мере 20 выстрелов из винтовки или охотничьего карабина. Отмечается, что спецподразделения долго пытались штурмовать крышу многоэтажки, однако они столкнулись с проблемой – выход на крышу был один, да и тот намертво заблокирован. Известно о пострадавших из-за стрельбы и о разбитых окнах в квартирах и автомобилях, поскольку неизвестный в первую очередь расстреливал россиян, которые были на балконах и возле оконных проемов, а также у автомобилей; по прибытии силовиков он перенес огонь на них и перебегал от карабина к карабину, поэтому спецназовцы долго не могли подойти к дому.

По последней информации, сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице.

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