Лукашенко довел до ручки свою малую родину

Лукашенко довел до ручки свою малую родину4
- 31.03.2025, 7:40
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Не спасает даже празднование Купалья.
Население Копыси за последние три года сократилось с 628 до 600 жителей, пишет канал Витебск, я гуляю. В 2023-м местный активист написал в Витебский облисполком обращение, в котором пожаловался на закрытие сырзавода и пекарни.
С тех пор власти и пропаганда взялись улучшать потускневший образ малой родины правителя. Недавно там с помпой и в присутствии больших чинов открыли новую пекарню. Но эти усилия, судя по всему, не имели заметного результата.
И это показательный момент. В Копысь за последний десяток лет влили немало средств из бюджета. В относительно небольшой деревне открыли несколько магазинов «Евроопт», «Корону», ресторан, пишет «Салiдарнасць».
По соседству, в Александрии, устраивают ежегодное празднование Купалья, размаху которого могут позавидовать «Дажынкі» прежних лет. Здесь же находится одна из семейных резиденций Лукашенко.
Но люди сюда не только не едут — Копысь банально вымирает. И это самая красноречивая оценка усилиям бессменного правителя по «спасению» белорусского села. Ведь приезжать на выходные в «потемкинскую» деревню и жить там постоянно — две большие разницы.