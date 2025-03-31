Трамп угрожает Зеленскому большими проблемами» 10 31.03.2025, 7:44

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Фото: Getty Images

Президент США заявил, что его украинский коллега хочет отказаться от сделки по полезным ископаемым.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отказаться от соглашения о добыче полезных ископаемых, и предостерег, что в случае такого решения он столкнется со «значительными проблемами».

Об этом сообщает Reuters.

«Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным элементам, и если он это сделает, у него будут проблемы, большие, большие проблемы», — заявил Трамп журналистам на борту Air Force One.

28 марта Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать военную помощь США, предоставленную ранее, как кредит.

«Если будут рисковые вещи для нас, то безусловно я буду это коммуницировать… Если вопрос долгов, честно, я не знаю… Но если там [в соглашении о полезных ископаемых] этот вопрос поднимается, мы не будем воспринимать долги, когда мы говорим о прошлом. Если речь будет идти о новой поддержке, тогда США могут ставить те или иные условия. Мы понимаем, что бесплатно эта команда ничего нам делать не будет», — заявил президент, комментируя «красные линии» Украины относительно нового соглашения с США.

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