В Литве достали из болота бронемашину военных США, пропавших на границе с Беларусью 3 31.03.2025, 7:52

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Фото: DELFI

Информация о военных не разглашается.

31 марта рано утром на полигоне в литовском Пабраде на границе с Беларусью американскую бронемашину вытащили из болота. На месте происшествия работает военная полиция и американские следователи. О судьбе пропавших военных пока ничего не известно, сообщает Delfi.

«В 4.30 ч. операция была завершена, бронемашину вытащили с помощью двух таких же машин и бульдозера», – сказала в интервью LRT министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

«На данный момент на месте происшествия работает Военная полиция и американские следователи, поэтому больше информации мы предоставить не можем. Я думаю, что мы вздохнули свободнее, самая сложная часть работы выполнена, первая, самая сложная часть операции. Упорная шестидневная работа с участием сотен людей наконец-то дала первый, очень важный результат», – сказала LRT министр.

На вопрос о пропавших американских военных, она ответила, что пока не может говорить на эту тему.

«Пока такой информации нет. Другой момент, даже когда такая информация появится, есть четкое соглашение, что первыми об этом объявят американцы».

В первую очередь о судьбе военных будут информированы их семьи.

Напомним, что американские военные на гусеничной бронемашине М88 пропали 25 марта на полигоне в Пабраде во время учений. 26 марта стало известно, что машина утонула в болоте.

Ее местонахождение установили в минувшую среду. С тех пор велась сложная и напряженная операция по ее вытаскиванию из болота. Бронемашина находилась на глубине 4 метров, над ней было два метра ила. В воскресенье вечером американским водолазам удалось прицепить к машине тросы.

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