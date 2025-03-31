закрыть
31 марта 2025, понедельник, 8:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В апреле белорусских водителей ждут изменения

  • 31.03.2025, 8:00
  • 2,560
В апреле белорусских водителей ждут изменения
Фото: onliner

Три главных нововведения.

В Беларуси в течение апреля для водителей введут несколько изменений. Они в том числе касаются страховок и техосмотра. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.

Изменения в страховках

С 23 апреля заработают новшества в страховании. Так, чиновники утвердили договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), который будет действовать в Беларуси и России.

Сумма зависит от рабочего объема двигателя. Например, для машины с объемом от 1800 до 2500 см³ страховка на 15 дней обойдется в 1,57 базовой величины (65,94 рубля), а на год — 3,88 (162,96 рубля). То есть союзная страховка в целом выгоднее «синей карты» для тех, кто часто ездит в Россию.

Еще одно новшество касается «синих карт», которые белорусские водители могут использовать для поездок в Россию (как и жители этой страны для того, чтобы приехать к нам). Стоимость этих страховок рассчитывается в евро. Но с 23 апреля ее привяжут к базовой величине, которая теперь составляет 42 рубля. К примеру, страховка на легковое авто на один месяц обойдется в 68,68 рубля (такой будет сумма, когда заработают изменения — через месяц после официального опубликования, то есть в 20-х числах апреля). Сейчас же тариф на месяц — 19 евро.

Новшество при техосмотре

С 11 апреля появятся изменения при техосмотре, это предусмотрено постановлением Минтранса. Так, срок действия разрешений на допуск к участию в дорожном движении, выдаваемых «Белтехосмотром» для такси, маршруток и автобусов, привязали к году выпуска транспортного средства.

Этим документом также ввели изменение и для легковых автомобилей. В нем указано, что для легковушек, грузовых машин и прицепов с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, квадроциклов, мотоциклов и мопедов, с года выпуска которых прошло менее трех лет, разрешения на допуск к участию в дорожном движении будут выдаваться на три года.

Изменение для водителей общественного транспорта

С 1 апреля введут новшества в режим труда и отдыха водителей, которые выполняют внутриреспубликанские автомобильные перевозки, а также тех, кто управляет троллейбусами и трамваями.

Чиновники прописали, что включается в рабочее время таких работников. Еще они дали более четкое определение, когда имеет место время простоев не по вине водителя в течение рабочего дня.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип