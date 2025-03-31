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В Италии произошла афера со старыми белорусскими рублями

  • 31.03.2025, 8:05
  • 1,638
В Италии произошла афера со старыми белорусскими рублями
Фото: primabrescia.it

План мошенников сорвал возвращавийся домой карабинер.

В итальянской провинции Брешиа задержали четырех граждан Румынии, которые пытались обменять выведенные из обращения белорусские банкноты на евро, пишет «Беларусь и мир» со ссылкой на Corriere della Sera.

Инцидент произошел в среду, 26 марта, днем на дороге 45bis возле итальянской коммуны Бассано-Брешано. Четверо румын, один из которых был несовершеннолетним, перемещались на внедорожнике BMW X6 с английскими номерами. Они останавливали машины и просили водителей обменять иностранные купюры на евро, якобы чтобы заправиться.

Их план сорвал карабинер, который возвращался домой после службы и заметил попытку мошенничества. Он позвонил коллегам, и те оперативно приехали на место, задержав подозреваемых.

На момент задержания мошенники уже почти обманули 23-летнюю женщину. Она откликнулась на просьбу 16-летнего парня и уже передала ему купюру в 50 евро. Подросток уже отходил, когда появились правоохранители. В результате всех четверых задержали, деньги женщине вернули, она подала заявление.

У подростка конфисковали 22 банкноты номиналом 500 белорусских рублей и 2 купюры в 1000 румынских леев — все они уже не являются законным средством оплаты. После задержания всех отпустили до суда, не помещая под стражу.

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