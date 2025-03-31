ISW: Озвучены требования Путина на переговорах 3 31.03.2025, 8:12

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Появился подробный план.

Постоянный представитель России при Европейском союзе Кирилл Логвинов представил новые подробности «завуалированного» требования диктатора Владимира Путина о введении «временной международной администрации» в Украине. Эти условия соответствуют давним усилиям Кремля по установлению пророссийской власти в Киеве, говорится в анализе Института изучения войны (ISW) 30 марта.

Логвинов озвучил российским пропагандистам подробный план относительно введения «временного управления» в Киев. По словам российского дипломата, ООН после прекращения огня якобы должна достичь соглашения между сторонами конфликта о передаче власти. Логвинов предложил, чтобы одна из сторон, посредники или генеральный секретарь Организации объединенных наций подали официальное обращение о создании «временной внутренней администрации ООН» в Украине.

Затем Совбез ООН, по утверждению Логвинова, должен поддержать мандат, при этом любой его член может представить проект предложения по составу и финансированию «временного правительства». Также Совбез ООН должен согласовать кадровые и бюджетные вопросы, окончательное решение должно быть утверждено постоянными членами СБ ООН, заявляет дипломат страны-агрессора.

ISW указывает, что такое предложение РФ позволит Москве вносить предложения по «временному правительству» и накладывать вето на любое предложение международных партнеров. Также Россия не позволит Украине играть какую-либо роль в процессе окончательного утверждения.

Таким образом Логвинов поддержал попытку Путина ввести новое требование в переговорах об окончании войны, которое соответствует давним усилиям Кремля по установлению в Украине пророссийской власти. Новые условия РФ позволяют «удерживать переговоры о прекращении огня в заложниках», чтобы добиться от Запада дополнительных уступок, считает ISW.

Аналитики также подчеркнули, что попытки Кремля охарактеризовать украинское правительство как нелегитимное для переговоров вызывают серьезные сомнения в готовности РФ вести добросовестные переговоры и создают информационные условия для нарушения Россией любого будущего мирного соглашения.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш отверг предложение Путина о создании временной администрации в Украине и заявил, что в Украине есть законная власть, которую нужно уважать.

27 марта российский диктатор во время визита в Мурманск заявил, что в Украине можно было бы ввести «временное внешнее управление» под эгидой ООН, чтобы «создать условия для мирных переговоров». Он снова озвучил свои нарративы о якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что России «непонятно», с кем вести переговоры для завершения войны.

В Белом доме в ответ заявили, что власть в Украине определяет Конституция страны и ее народ.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 марта подчеркнул, что ЕС и США отвергли новые требование Путина, и заявил, что диктатор боится переговоров с Украиной и президентом лично. Таким образом Путин демонстрирует, что не хочет заканчивать войну, считает Зеленский.

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