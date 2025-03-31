Провальная идея Лукашенко 1 31.03.2025, 8:21

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Зачем диктатору вторая АЭС.

Лукашенко на переговорах с Путиным попросил, чтобы «Росатом» построил в Беларуси еще одну АЭС.

Лукашенко с 2023 года неоднократно заявлял, что вторая станция может появиться в Могилевской области на границе с РФ, «чтобы обеспечить электричеством Брянскую область и новые регионы РФ» (речь идет об оккупированной украинской территории). Кроме того, власти рассчитывают развивать майнинг криптовалют в Беларуси, что связано с высоким потреблением электроэнергии, сообщает «Немецкая волна».

Для строительства АЭС в Островце Беларусь взяла у России кредит в размере 10 млрд долларов. По официальным данным, общая сумма использованных средств составила 5,36 млрд долларов. Затраты на строительство покрываются кредитом на 90%, еще 10% оплачивали из бюджета - это 536 млн. Кроме того, для функционирования электростанции потребовалось создание дополнительной инфраструктуры - пиково-резервные источники на случай аварийной остановки (515 млн долларов), электрокотлы на случай перепроизводства энергии (190 млн долларов), линии электропередач и подстанции (237,3 млн долларов). В итоге, стоимость АЭС доходит почти до 7 млрд долларов, и это без затрат на строительство автомобильной и железной дороги до станции.

«Лукашенко еще не расплатился за первую АЭС, а уже говорит о второй, - напоминает физик-ядерщик Андрей Ожаровский. - С экономической точки зрения, если не отдавать кредит, кажется, что все хорошо. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы знаем, что российский режим использует энергетические объекты как оружие давления. И когда-нибудь этот счет будет предъявлен».

Академический директор исследовательского центра «Beroc» Лев Львовский отмечает, что Лукашенко практически на каждый визит в Москву придумывает очередную схему получения денег, которая должна понравиться Путину. «Например, кредит на строительство второй атомной электростанции, которая на самом деле Беларуси не нужна - мы и первую не используем на полную мощность. Но под АЭС можно открыть кредитную линию».

Электроэнергия в Беларуси не подешевела

Власти обещали, что с вводом АЭС электроэнергия в Беларуси подешевеет, однако этого не произошло. «Наоборот, тарифы выросли, - уточняет Ожаровский. - Мощности уже первой станции оказались избыточными, и правительство предпринимает меры, чтобы повысить потребление электроэнергии: спускают планы по предприятиям, что сделать, чтобы больше потреблять энергии, а не наоборот, экономить. Это нонсенс».

Появление АЭС, по словам эксперта, привело не только к новым долгам перед Россией, повышению тарифов, но и к технологической зависимости. «Кроме того, создало обычные для АЭС проблемы - не до конца понятно, что будет происходить с радиоактивными отходами, где именно будет построен могильник. И самое важное - что делать в случае аварии, - эти вопросы остаются без ответа».

В марте 2025 года стало известно, что Беларусь планирует увеличить закупки российского газа, несмотря обещания чиновников снизить использование газа после запуска атомной электростанции.

России не нужна электроэнергия из Беларуси

Что касается экспорта электроэнергии в Россию, то и здесь есть вопросы. Заместитель Минэнерго России Павел Сниккарс отмечал, что в Москве к инициативе относятся «сдержанно и с осторожностью». По словам чиновника, Россия не намерена останавливать свои атомные станции в центральной части страны, чтобы потреблять электроэнергию с белорусской АЭС. Тем более российская электроэнергия стоит дешевле.

Андрей Ожаровский подчеркивает, что политически такой проект можно осуществить, но с экономической точки зрения он лишен смысла. «Экспортировать электроэнергию в Россию получится только в энергосистему близлежащей Смоленской области, а там стоит своя АЭС. И ее не собираются закрывать. Этот и другие возможные маршруты проходят через энергоизбыточные регионы РФ».

При этом эксперт не исключает, что «Росатом» может лоббировать строительство второй АЭС в Беларуси. «У «Росатома» свой интерес - освоение бюджетных средств, они берутся за любые проекты», - говорит собеседник.

Экологические риски новой АЭС

Новая АЭС, по мнению эксперта, кроме экономических, несет также экологические риски. После запуска белорусской АЭС жители прилегающих территорий стали получать намного большую дозу радиации, говорит Ожаровский со ссылкой на данные МЧС Беларуси. «В некоторых местах она выросла на 84% за два года. Это означает, что люди получили дополнительное облучение. Нужно вспомнить такое понятие, как коллективная доза - жители всех населенных пунктов вокруг получают небольшое дополнительное облучение. И для кого-то из них именно это станет спусковым крючком для развития тяжелых заболеваний, в том числе онкологических», - подчеркнул эксперт.

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