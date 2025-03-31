Forbes: Украинский робот выполнил уникальную задачу под Покровском 31.03.2025, 8:29

Прорыв россиян был остановлен.

Беспилотные наземные транспортные средства могут выполнять инженерные задачи, которые слишком опасны для людей. В прошлый четверг, 27 марта, российская армия пошла в очередную атаку на позиции ВСУ под Покровском. Однако враг вынужден был отступить, оставив на поле боя военную технику.

При этом с помощью танка оккупанты попытались прорвать брешь в заграждении из колючей проволоки, сообщает ресурс Forbes.

Украинские силы сумели быстро «залатать» брешь в обороне благодаря работе наземных роботов, способных переносить на себе колючую проволоку.

Unequal Battle T-90M Breakthrough vs Barbed Wire.



The tank got tangled in a wire fence, dragged it a dozen meters and stopped. And it looks like overnight, ground drones quickly deployed new barbed wire around the tank to cover a potentially vulnerable spot. pic.twitter.com/DPKje2ZNoX — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 30, 2025

Обычно армия Путина ведет наступления небольшими группами, а вместо бронетехники использует гражданский транспорт. Однако прошлый четверг стал исключением, так как в рядах наступающих был замечен танк «Т-90М».

Это наступление, как и все предыдущие, показало слабость врага, заметили украинские военкоры. Танк ВС РФ попал под обстрелы и был поврежден. Бронемашина россиян пыталась прорваться через колючую проволоку, повредив ее. Однако уже на следующее утром вокруг танка была новая колючая проволока.

Украинский блогер «Херсонский Кот» предположил, что опасную задачу по залатыванию бреши взял на себя робот. Раньше такие опасные задачи выполняли хорошо обученные саперы.

Многие украинские бригады используют радиоуправляемые БПЛА для самых рискованных инженерных задач. «Это значительно облегчает работу во всех областях», — пояснил солдат из 93-й бригады.

Роботы-проводники — это простые гусеничные машины с кузовом сзади для толстой катушки провода. Осторожно подъезжая к линии фронта с помощью удаленного оператора, который видит то, что видит фронтальная камера робота, он цепляет конец катушки за существующий провод, а затем разматывает остальную часть катушки.

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