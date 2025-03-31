В Дроздах за $2 миллиона продают дом экс-главы МВД
- 31.03.2025, 8:37
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От недвижимости хотят побыстрее избавиться.
В минском микрорайоне Дрозды по-прежнему продают трехуровневый дом, который ранее был оформлен на жену бывшего главы МВД Владимира Наумова. Сейчас экс-министр зарабатывает деньги в оккупированном россиянами Мариуполе. Нынешняя стоимость недвижимости — 2 млн долларов. Это в два раза меньше, чем было в конце февраля, когда дом выставили на продажу, заметило «Зеркало» .
В конце февраля в Минске в микрорайоне Дрозды выставили на продажу дом, за который просили 4 млн долларов, или 12 млн 708 тысяч рублей.
Как выяснило тогда «Зеркало» с помощью BELPOL, недвижимость ранее — как минимум до середины 2021 года — была оформлена на Аллу Всеволодовну Наумову, жену экс-главы Службы безопасности Лукашенко и экс-министра внутренних дел Беларуси Владимира Наумова. Сейчас экс-министр зарабатывает деньги в Мариуполе.
Нынешняя цена недвижимости — 2 млн долларов, или 6 млн 251,8 тысячи рублей. К слову, еще 13 марта за нее просили 2,2 млн долларов, или 6 млн 877 тысяч рублей.
Земельный участок в 15 соток и дом № 9 в переулке Агатовом построили в 2006 году. Общая площадь дома — 338 квадратных метров. В нем три уровня — цокольный этаж, первый и второй. Внутри строения сделан ремонт из дорогостоящих современных материалов: итальянская плитка, паркетный пол из самой твердой породы дерева, деревянные стеклопакеты из лиственницы, немецкая сантехника, итальянская мебель.