В Дроздах за $2 миллиона продают дом экс-главы МВД 31.03.2025, 8:37

1,098

Фото: realt.by

От недвижимости хотят побыстрее избавиться.

В минском микрорайоне Дрозды по-прежнему продают трехуровневый дом, который ранее был оформлен на жену бывшего главы МВД Владимира Наумова. Сейчас экс-министр зарабатывает деньги в оккупированном россиянами Мариуполе. Нынешняя стоимость недвижимости — 2 млн долларов. Это в два раза меньше, чем было в конце февраля, когда дом выставили на продажу, заметило «Зеркало» .

В конце февраля в Минске в микрорайоне Дрозды выставили на продажу дом, за который просили 4 млн долларов, или 12 млн 708 тысяч рублей.

Как выяснило тогда «Зеркало» с помощью BELPOL, недвижимость ранее — как минимум до середины 2021 года — была оформлена на Аллу Всеволодовну Наумову, жену экс-главы Службы безопасности Лукашенко и экс-министра внутренних дел Беларуси Владимира Наумова. Сейчас экс-министр зарабатывает деньги в Мариуполе.

Нынешняя цена недвижимости — 2 млн долларов, или 6 млн 251,8 тысячи рублей. К слову, еще 13 марта за нее просили 2,2 млн долларов, или 6 млн 877 тысяч рублей.

Земельный участок в 15 соток и дом № 9 в переулке Агатовом построили в 2006 году. Общая площадь дома — 338 квадратных метров. В нем три уровня — цокольный этаж, первый и второй. Внутри строения сделан ремонт из дорогостоящих современных материалов: итальянская плитка, паркетный пол из самой твердой породы дерева, деревянные стеклопакеты из лиственницы, немецкая сантехника, итальянская мебель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com