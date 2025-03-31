Трамп: Я установил «психологический дедлайн» для Путина 31.03.2025, 8:42

Дональд Трамп

Президент США пригрозил России последствиями.

Россия не сможет бесконечно затягивать переговоры о прекращении огня в Украине, поскольку для Москвы установлен крайний срок, чтобы заключить соответствующее соглашение, заявил президент США Дональд Трамп, пишет The Hill.

«Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему «хочет заключить сделку» по Украине. Однако, по словам главы Белого дома, он был недоволен тем, что Путин дискредитирует президента Украины Владимира Зеленского, поскольку им обоим предстоит положить конец войне.

«Я был разочарован некоторыми вещами, которые он сказал за последние день или два, связанными с Зеленским, потому что он считает его незаслуживающим доверия, он должен заключать с ним сделку, нравится он вам или нет», — сказал Трамп. При этом накануне американский президент заявлял, что был «очень зол» и «взбешен» после предложения Путина ввести в Украине внешнее управление для проведения президентских выборов. Тем не менее Трамп напомнил, что у него «очень хорошие отношения» с российским коллегой, поэтому «гнев быстро рассеивается», когда Путин «поступает правильно». Однако Трамп предупредил: если по вине Москвы не удастся достичь прекращения огня в Украине, США введут вторичные пошлины в размере 25–50% «на всю нефть, поступающую из России». Это будет означать, что те, кто покупают нефть из России, не смогут вести бизнес в США, уточнил Трамп.

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