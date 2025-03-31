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Нетаньяху призвал ХАМАС сложить оружие

  • 31.03.2025, 8:53
  • 1,374
Нетаньяху призвал ХАМАС сложить оружие
Биньямин Нетаньяху
Фото: Amir Cohen/Reuters

Премьер Израиля предложил террористам покинуть сектор Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ХАМАС разоружиться и покинуть сектор Газа, пообещав усилить давление на группировку и продолжить усилия по возвращению заложников.

Об этом сообщает Reuters.

Он сообщил, что Израиль будет работать над реализацией «плана добровольной эмиграции» президента США Дональда Трампа для Газы и отметил, что его правительство согласилось продолжать давление на ХАМАС, который, в свою очередь, заявил о готовности принять предложение о прекращении огня от посредников из Египта и Катара.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль требует от ХАМАС сдать оружие и сообщил, что лидерам группировки будет разрешено покинуть Газу. Он не уточнил, сколько времени израильские войска будут находиться в анклаве, но подчеркнул необходимость уничтожения военного и правительственного потенциала ХАМАС.

«Мы обеспечим общую безопасность в секторе Газа и дадим возможность реализовать план Трампа, план добровольной эмиграции. Это план, мы его не скрываем, мы готовы обсуждать его в любое время», — отметил он.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри в ответ отметил, что комментарии премьер-министра Израиля являются рецептом для «бесконечной эскалации» в регионе.

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