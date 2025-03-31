Разрушение русского мира 2 Вадим Штепа

31.03.2025, 8:59

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Ответ Суркову.

Недавнее интервью Владислава Суркова будто бы подтверждает его репутацию «архитектора путинизма». Несмотря на формальный (и давнишний) уход с поста главного кремлевского советника, Сурков очень четко выражает вполне актуальную философию власти. И в ней интересно разобраться тем, кто хочет понять умонастроения российских правителей.

Это, конечно, уже никакая не реставрация «советского проекта» (который еще и не был единым целым) и даже не возрождение дореволюционной Российской империи. Все эти разговоры о «традиционных ценностях» — сказки для телезрителей. В реальности мы наблюдаем совершенно современную политическую технологию, нацеленную на полное уничтожение мира в том виде, в каком мы его знаем.

До такого не доходили ни старинные имперские консерваторы, ни советские руководители — разве что самые ранние и самые безрассудные российские «социал-демократы», воспевавшие разрушение мира до основания

Речь идет не о сохранении «славного прошлого» или построении «светлого будущего». Идея «русского мира», возникшая когда-то в методологических штудиях школы Георгия Щедровицкого, здесь абсолютно радикализована и противопоставлена всей окружающей планете.

Показателен сам заголовок интервью: «Русский мир будет расширяться во все стороны, а там как Бог даст».

Такую идею хочется назвать «неонацистской», но это, разумеется, и не нацизм тоже. Породившие ее позднесоветские комсомольцы замахнулись круче — они стали считать себя «святыми воинами», которые исполняют «сакральную миссию».

Они хотят консервативно «перестроить» Америку, а Евросоюз просто довести до распада – за его либеральные поползновения. Кажется, в истории такого еще не было. Даже главный советский вождь Сталин признавал, что он не один на планете, а участвовал в международных конференциях.

Сурков говорит о «русском мире» как московский идеолог и технолог. Именно с точки зрения этого города русских принято воспринимать унитарно и централистски. Но позвольте мне как человеку, поменявшему в свое время семь школ в разных регионах, выразить иную точку зрения.

«Русский мир» можно уподобить «английскому». И Россия, и Британия когда-то строили мировые империи. Но можем ли мы сегодня сказать, что население Англии, Шотландии, Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии — это «одна нация»? Нет, конечно. Да, они говорят примерно на одном языке, но и тут свои тонкости — лондонским профессорам никогда не придет в голову навязывать «единый английский язык» Чикаго и Мельбурну. Потому что там исторически уже сложились свои правила, отличающиеся от British English.

Идеологию «русского мира» можно назвать даже антирусской. Потому что она исключает свободное политическое, экономическое и культурное развитие русских регионов.

Недавняя новость — как Путин предложил своему наместнику в оккупированной Донецкой области Украины перебраться в Оренбургскую, а оренбургскому губернатору — в Свердловскую область. Эта замена «варягов» — какое-то издевательство над местным населением. То есть оно совершенно лишено права самостоятельного голоса — какую власть хотят избирать жители региона? Вам назначили чиновника из Москвы — сидите и не пидиди!

Тема национальных республик — отдельная, не будем всё смешивать в кучу. Но если задуматься о регионах, которые называют «русскими»: они тоже все очень разные и своеобразные.

В Калининградской области еще с 1990-х годов существовала Балтийская республиканская партия. Она ориентировалась на европейскую интеграцию региона.

В различных областях и краях Сибири тоже возникали различные регионалистские движения, а в той же Свердловской области при губернаторе Росселе – объявлялась Уральская республика. Не обязательно, чтобы они все были «сепаратистами», как представляет дело имперская идеология «русского мира». Многие требовали просто реального федерализма, но Москва не захотела или не пожелала им его предоставить.

Калининград (я, как и местные регионалисты, предпочитаю историческое имя Кёнигсберг) и Новосибирск с Екатеринбургом — бесконечно разные по своим геокультурным и геополитическим представлениям регионы. Хотя они говорят на одном языке. Если опять провести аналогию с англоязычным миром — то это примерно как Канада и Австралия. Ну как можно вдавливать их в один имперский «русский мир»?

А можно еще вспомнить удивившие многих протесты в Хабаровске 2020 года, где не было ни одного российского флага, а только краевые. И на митингах звучали антиимперские лозунги. Сегодня все регионалистские движения подавлены и репрессированы. Но в следующем историческом цикле они неизбежно возродятся — и еще неизвестно, каким будет (пост)российское пространство?

Ну и для иронического финала. Советские перестроечные дети выросли на Чебурашке, Винни-Пухе, Карлсоне, Маугли, Буратино, Чиполлино и бременских музыкантах. И какой «русский мир» вы хотите тут устроить?

Вадим Штепа, The Moscow Times

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