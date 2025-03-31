закрыть
31 марта 2025, понедельник, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко выглядел жалко

7
  • 31.03.2025, 9:04
  • 9,934
Лукашенко выглядел жалко

Диктатора снова вытащили на лед.

Хоккейная команда диктатора играла со сборной Могилевской области. Как и в ноябре, Лукашенко выглядел на льду в прямом смысле слова жалко. И это не могла скрыть даже пресс-служба правителя — на официальных фото он был безрадостным и испуганным, пишет «Салiдарнасць».

Правитель практически все время топтался у синей линии или в центре, иногда пытаясь включиться в игру. Но то не успевал перехватить шайбу, то просто отбывал номер.

В какой-то момент партнеры по команде организовали выход Лукашенко на убойную позицию. Но бросок был скорее похож на пас вратарю соперников. И тот, похоже, решил не позорится, без проблем накрыв шайбу перчаткой.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип