Лукашенко выглядел жалко 7 31.03.2025, 9:04

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Диктатора снова вытащили на лед.

Хоккейная команда диктатора играла со сборной Могилевской области. Как и в ноябре, Лукашенко выглядел на льду в прямом смысле слова жалко. И это не могла скрыть даже пресс-служба правителя — на официальных фото он был безрадостным и испуганным, пишет «Салiдарнасць».

Правитель практически все время топтался у синей линии или в центре, иногда пытаясь включиться в игру. Но то не успевал перехватить шайбу, то просто отбывал номер.

В какой-то момент партнеры по команде организовали выход Лукашенко на убойную позицию. Но бросок был скорее похож на пас вратарю соперников. И тот, похоже, решил не позорится, без проблем накрыв шайбу перчаткой.

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