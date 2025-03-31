Появились новые подробности стрельбы по российской полиции в Мурманске
- 31.03.2025, 9:22
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Огонь открыл местный житель.
Открывший стрельбу по российской полиции в Мурманске оказался местным жителем 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает 31 марта Следственный комитет региона и показывает видео с крыши многоэтажки, где сидел стрелок.
Инцидент произошел вечером 30 марта 2025 года на Кольском проспекте. По данным следствия, 44-летний мужчина, находясь на крыше дома № 10, начал стрелять по экипажу патрульно-постовой службы. В ходе операции по захвату он получил смертельное ранение от силовиков. О мотивах поступка мурманчанина пока не сообщается.
На месте работают следователи. В ходе осмотра изъяты две единицы огнестрельного оружия. Сейчас проводятся необходимые экспертизы и другие процессуальные действия.