закрыть
31 марта 2025, понедельник, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились новые подробности стрельбы по российской полиции в Мурманске

  • 31.03.2025, 9:22
  • 5,848
Появились новые подробности стрельбы по российской полиции в Мурманске

Огонь открыл местный житель.

Открывший стрельбу по российской полиции в Мурманске оказался местным жителем 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает 31 марта Следственный комитет региона и показывает видео с крыши многоэтажки, где сидел стрелок.

Инцидент произошел вечером 30 марта 2025 года на Кольском проспекте. По данным следствия, 44-летний мужчина, находясь на крыше дома № 10, начал стрелять по экипажу патрульно-постовой службы. В ходе операции по захвату он получил смертельное ранение от силовиков. О мотивах поступка мурманчанина пока не сообщается.

На месте работают следователи. В ходе осмотра изъяты две единицы огнестрельного оружия. Сейчас проводятся необходимые экспертизы и другие процессуальные действия.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип