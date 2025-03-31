«Белтелеком» повышает ряд тарифов
- 31.03.2025, 9:26
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Уже с 8 апреля.
В пресс-службе «Белтелекома» сообщили, что с 8 апреля повышается ряд тарифов для физических и юридических лиц. При этом цены на стационарный доступ в Интернет (ByFly) не изменятся. Кроме того, на предприятии заверили, что новшества не затрагивают и многие другие услуги.
Так, речь идет о:
пакетах услуг электросвязи (линейка «Ясна»);
предоставлении операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе Интернету;
постоянном доступе в Интернет на базе сетей 2G/3G;
видеоконференции;
объединении корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN);
предоставлении в пользование цифровых междугородных и международных каналов;
эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ;
доступе к платформам;
«Центре видеоконтроля»;
«Умной остановке».
А вот, например, абонплата за основной стационарный телефон, наоборот, станет больше. Ожидается, что с 8 апреля физлицам придется платить за него 4,05 вместо 3,88 рублей. Кроме того, подорожает и стоимость каждой полной или неполной минуты соединения — с 0,008 до 0,0085 рубля. Междугородный звонок за каждую минуту теперь будет стоить 0,0220 вместо 0,0210 рубля, а за восстановление права пользоваться телефоном с белорусов спишут 4,90 вместо 4,70 рублей.