Соловьева заставили извиняться 1 31.03.2025, 9:29

7,414

Певец войны потерял поддержку в Кремле, аудиторию и жену.

Команда проекта «Можем объяснить» рассказывает об истории падения главного пропагандиста путинской России — Владимира Соловьева.

Полукриминальное прошлое. Жизнь в США, участие в бандистких стрелках, бизнес на Филиппинах — все это тоже про главного пропагандиста путинской России. Как из брутального решалы 90-х Соловьев стал сначала либералом, а потом — певцом войны.

Из либерала в холуи. Бывшая коллега Соловьева журналистка Ксения Туркова — о его трансформации из образа интеллигента и критика власти в хама и обслугу режима. Его бывший руководитель Евгений Киселев — о том, почему Соловьев на самом деле марионетка. Кто его контролирует и отдает ему указания.

Война с Z-блогерами. Главный пропагандист страны «мочит» не только либералов и украинцев, но и самых ярых сторонников путинизма. Он переругался со многими Z-авторами, волонтеров, помогающих армии, обвинял в мошенничестве, а погибших на войне российских солдат называл «подонками».

Соловьев ответил за «твою мать». Конфликт с Z-блогером, вступившим в «Ахмат», принял неожиданный оборот. На Соловьева ополчились даже те, кого он называл «глубокоуважаемыми друзьями». Все закончилось извинениями в глухой водолазке. Аббас Галлямов — о том, почему за не заступился Кремль.

Отмывание под видом пропаганды. Журналисты изучили финансовую документацию владельцев телеканала «Соловьев Live». Из нее стало известно, что медиахолдингу выдает займы компания продюсера, близкого к самому пропагандисту. При этом ни в каких займах «Соловьев Live» не нуждается, а все происходящее очень похоже на отмывание денежных средств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com