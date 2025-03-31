Трамп будет вынужден показать зубы 5 Альфред Кох

31.03.2025, 9:43

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Альфред Кох

Путин не оставляет другого выхода.

Путин говорит, что российская армия по всему фронту владеет стратегической инициативой - он явно выдает желаемое за действительное. А именно это он утверждал, выступая перед экипажем подводной лодки «Архангельск». Может быть он сам себе врал, а может быть ему морочат голову его генералы, но, я уверен: именно это останавливает его от заключения перемирия.

Он на этой встрече с подводниками прямо сказал, что «…мы постепенно, не так быстро как кому-то хотелось бы, но тем не менее настойчиво и уверенно движемся к достижению тех целей, которые были заявлены в начале операции… Что происходит сегодня - тоже более менее понятно: по всей линии боевого соприкосновения наши войска обладают стратегической инициативой. И есть все основания полагать, что мы их дожмем».

В этих условиях ему очень некомфортно, когда Трамп на него давит со своими предложениями по прекращению огня. С одной стороны он хочет «их дожать», а с другой - у него появилась уникальная возможность наладить диалог с США и с помощью Трампа вырваться из западной блокады. Он еще какое-то время попытается совместить обе эти задачи, но чем дальше, тем сложнее ему будет это сделать.

Во-первых, Трамп уже понял, что Путин морочит ему голову и это не останется без последствий. А во-вторых, при этом все никак не получается «их дожать», они все «не дожимаются» и «не дожимаются», а ресурсы для «дожимания» все тают и тают…

Думаю, еще неделька-другая - и ему нужно будет определяться: либо он продолжает «дожимать», либо идет на трамповское перемирие. Надеюсь, американцы сумеют ему объяснить, чем чревато для него его «дожимание». Если он примет решение продолжать войну, то, тем самым, он поставит Трампа в безвыходное положение: Америка будет вынуждена помогать Украине, поскольку второго подряд Афганистана она не может себе позволить.

Тем более Трамп, который глумился над Байденом по поводу позорного бегства из Афганистана и сделал это одним из ключевых элементов своей предвыборной кампании. Повторить такой же позорный провал (только в значительно большем масштабе) - он не может.

Кроме того, Европа настроена решительно. И если она не очень хочет (и не очень может) помочь Украине в военном плане, то уж санкциями она Россию будет продолжать душить, а отменять их по команде Трампа вовсе не собирается.

Сделать вид, что это Америки не касается и тихо отвалить, оставив Европе разгребать весь этот геморрой? Такого сценария у него уже нет. Ему нужно было это делать сразу после инаугурации, а не лезть с мирными инициативами и попытками всех усадить за стол переговоров. Теперь это будет восприниматься как бегство. Типа: изобразил из себя «старшого», а его тупо послали на х*р. А он утерся и по-тихому слился… Был «старшой», да весь вышел.

Он думал «проучить» Европу и заставить ее валяться у него в ногах, а его не послушались. И тогда он заплакал и убежал… Как после этого выходить на противостояние с Китаем? Никто не будет обращать внимания на все его авианосцы и линкоры. Он вон хуситов не может угомонить, куда там Китай… Какой-то хилый «мировой жандарм» получается. Никто его не слушает, никто его не боится…

Нет. Своим отказом Путин загонит Трампа в угол. Трамп будет вынужден показать зубы. И Путин это должен понимать. А если он этого не поймет и будет дальше продолжать «дожимать» эту свою линию, то и хорошо! Вот тогда-то мы и узнаем: есть яйца у Трампа и вообще у Америки. Или они только с безоружными мексиканцами воевать горазды.

Мне почему-то кажется, что яйца у США есть. Поэтому мне нравятся оба варианта: и если Путин согласится на перемирие, и если он продолжит морочить Трампу голову. Каждый по-своему, но нравятся оба.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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