Экс-главком ВСУ Залужный сделал заявление о своем участии в выборах 2 31.03.2025, 9:55

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Валерий Залужный

Фото: Reuters

В СМИ все больше слухов об участии в выборах посла Украины в Великобритании.

Участие или неучастие в выборах экс-главкому Вооруженных сил Украины, посла страны в Великобритании Валерия Залужного по-прежнему главный фактор неопределенности. И сам бывший главнокомандующий не спешит прояснять ситуацию в разговорах с многочисленными эмиссарами из киевских политических кругов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина «Выборы, Трамп и перемирие. Чего боятся и к чему готовятся во власти и оппозиции».

Отсутствие конкретики всегда порождает слухи. В случае с Залужным одни уверяют, что он точно пойдет на президентские выборы, другие - что он склоняется к тому, чтобы пойти на выборы Рады во главе политсилы Владимира Зеленского, третьи утверждают, что Залужный и вовсе не пойдет на выборы - как раз из-за последних рейтингов.

Сам Залужный на просьбу РБК-Украина прокомментировать слухи о том, что он может пойти на выборы с партией Зеленского, или что он, возможно, решил не участвовать в выборах вообще, ответил так: «Мой ответ на этот счет не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Различные слухи я не комментирую».

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