«Работать через Zoom и другие «небелорусские» ресурсы будет нельзя»2
- 31.03.2025, 10:10
- 1,064
Чиновники взялись за еще одну категорию работников.
Репетиторов и других самозанятых хотят существенно ограничить в работе. Соответствующий законопроект подготовило и вынесло на общественное обсуждение Министерство образования.
Речь о репетиторах, учителях-дефектологах, а также тех, кто обучает музыке, вокалу, танцам, изобразительному искусству, работе на персональном компьютере, заметило «Зеркало». В предлагаемом законопроекте предусматривается, что репетиторские занятия и услуги учителя-дефектолога должны будут осуществляться не в группах, а только индивидуально. Занятия репетитора должны будут соответствовать программе, которую в соответствующий момент потребитель проходит в своем учебном заведении.
Обучаться работе на персональном компьютере, изобразительному искусству, музыке, танцам, вокалу, ораторскому искусству можно будет только совершеннолетним лицам. Занятия при этом должны быть индивидуальными либо в группах до четырех человек.
Отдельно отмечается, что репетиторам при дистанционном обучении будет не разрешено пользоваться во время обучения Zoom и другими «небелорусскими» ресурсами, а только «информационными сетями, системами и ресурсами национального сегмента сети Интернет, расположенными на территории Республики Беларусь и зарегистрированными в установленном порядке».
Когда этот законопроект будет принят и вступит в силу, еще неизвестно. Его общественное обсуждение продлится до 10 апреля.