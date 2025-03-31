У мобильных операторов - очередные изменения 31.03.2025, 10:18

Некоторые из них отразятся на стоимости тарифов.

У мобильных операторов — очередные изменения. Среди прочего появится новый тарифный план, а некоторые другие отправят в архив. «Зеркало» рассказывает подробности.

Компания life:) объявила акцию — можно со скидкой подключиться на безлимитный тариф «Бесконечный Pro»: первые шесть месяцев абонплата будет 14,9 рубля, а следующие полгода — 20,9 рубля. Стандартная стоимость — 30,9 рубля.

«Получить тариф со скидкой на год могут новые абоненты и действующие, которые подключились на «Бесконечный Pro» с новым номером. Пользоваться тарифным планом нужно не менее шести месяцев», — уточняют в компании. Предложение действует до конца апреля этого года.

Также у life:) с 25 марта стала доступна посуточная оплата на тарифах «Льготный», «Умные вещи», «Стоо» и «Все включено». А с 3 апреля такая возможность будет доступна и для тех, кто пользуется сервисом «Яндекс Плюс»: подписка станет продлеваться также посуточно за 50 копеек, «когда на счете будет не хватать денег для оплаты на месяц», уточняет компания.

Компания A1 анонсировала, что с 1 апреля запустит новый пакет «Безлимитный интернет до 5 Мбит/с». Для абонентов — как физлиц, так и компаний — станут недоступны для подключения и использования текущие пакеты безлимитного интернета с ограничением скорости из-за их закрытия.

«Абонентам доступно самостоятельное отключение дополнительных пакетов. Кроме того, абоненты могут выбрать другой тарифный план с большим объемом включенного трафика. Те абоненты, которые оставят свой текущий пакет подключенным, с даты его закрытия будут переведены на «Безлимитный интернет до 5 Мбит/с», — уточнили в компании.

Оператор МТС сообщил, что с 1 апреля этого года внесет изменения в некоторые документы. Речь в том числе о договоре и правилах оказания услуг сотовой подвижной электросвязи МТС. Это предусмотрено постановлением правительства и указом Лукашенко. «Изменения коснутся уточнения параметров качества услуг в заявленной МТС зоне обслуживания, — уточнили в МТС. — Кроме того, внесены корректировки, направленные на упрощение восприятия текста, не влекущие изменения ключевых прав и обязанностей сторон по договору».

Напомним, ранее власти обязали сотовых операторов в обязательном порядке направлять часть прибыли на строительство новых вышек, модернизацию действующих объектов и иные меры по развитию сетей сотовой связи, что позволит увеличить зону покрытия и устойчивость сигнала. Для них также ввели обязательные для исполнения требования к качеству и охвату предоставляемых ими услуг. А еще им нужно с 1 апреля начать предоставлять базовый социальный тариф на мобильную связь для населения. Так, компания life:) уже объявила о запуске такой услуги.

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