Украинские партизаны добрались до Владивостока 31.03.2025, 10:21

Агенты проникли на базу российского тихоокеанского флота.

Партизаны движения «АТЕШ» разведали базу Тихоокеанского флота во Владивостоке.

В телеграм-канале партизанского движения проинформировали, что агент движения провел разведку бухты Тихоокеанского флота ВМФ РФ во Владивостоке. Там зафиксированы большие противолодочные корабли и противодиверсионные катера.

Сообщается, что на данный момент боевые корабли не готовятся к переброске или выполнению каких-либо серьезных задач.

«Сами военнослужащие переживают про возможную массовую отправку морпехов на войну в Украину, но дальше слухов эта информация не доходит - все хоть сколько боеспособные средства ПВО и некоторые части и так там, при чем значительная их часть уже уничтожена», - сообщили партизаны.

Партизаны собрали данные о логистике, транспорте и перемещениях техники. Информация передана Силам обороны Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com