Украинские партизаны добрались до Владивостока
- 31.03.2025, 10:21
Агенты проникли на базу российского тихоокеанского флота.
Партизаны движения «АТЕШ» разведали базу Тихоокеанского флота во Владивостоке.
В телеграм-канале партизанского движения проинформировали, что агент движения провел разведку бухты Тихоокеанского флота ВМФ РФ во Владивостоке. Там зафиксированы большие противолодочные корабли и противодиверсионные катера.
Сообщается, что на данный момент боевые корабли не готовятся к переброске или выполнению каких-либо серьезных задач.
«Сами военнослужащие переживают про возможную массовую отправку морпехов на войну в Украину, но дальше слухов эта информация не доходит - все хоть сколько боеспособные средства ПВО и некоторые части и так там, при чем значительная их часть уже уничтожена», - сообщили партизаны.
Партизаны собрали данные о логистике, транспорте и перемещениях техники. Информация передана Силам обороны Украины.