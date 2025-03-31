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Украинские партизаны добрались до Владивостока

  • 31.03.2025, 10:21
Украинские партизаны добрались до Владивостока

Агенты проникли на базу российского тихоокеанского флота.

Партизаны движения «АТЕШ» разведали базу Тихоокеанского флота во Владивостоке.

В телеграм-канале партизанского движения проинформировали, что агент движения провел разведку бухты Тихоокеанского флота ВМФ РФ во Владивостоке. Там зафиксированы большие противолодочные корабли и противодиверсионные катера.

Сообщается, что на данный момент боевые корабли не готовятся к переброске или выполнению каких-либо серьезных задач.

«Сами военнослужащие переживают про возможную массовую отправку морпехов на войну в Украину, но дальше слухов эта информация не доходит - все хоть сколько боеспособные средства ПВО и некоторые части и так там, при чем значительная их часть уже уничтожена», - сообщили партизаны.

Партизаны собрали данные о логистике, транспорте и перемещениях техники. Информация передана Силам обороны Украины.

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