В Витебской области ветврач брал взятки за приемку мяса с нарушениями

В Витебской области ветврач брал взятки за приемку мяса с нарушениями2
- 31.03.2025, 10:45
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Получил не менее 26 тысяч рублей.
На днях силовики пресекли преступную деятельность ветеринарного врача одного из мясоперерабатывающих предприятий Витебщины. Он систематически получал взятки, сообщили в МВД.
Деньги ветврач получал от представителей сельхозорганизаций Городокского, Сенненского, Лиозненского, Шумилинского и Витебского районов — за приемку мяса крупного рогатого скота в нарушение ветеринарно-санитарных правил.
«Установлены сотни переводов денежных средств на его карт-счет общей суммой не менее 26 тысяч рублей», — сообщили в МВД.
В отношении взяткополучателя прокуратурой Витебской области возбуждено уголовное дело.
Похожие случаи зафиксированы и на Брестчине, отметили в МВД.
Сообщается, что в прошлом году четверть всех экономических преступлений была совершена именно в сельском хозяйстве, из них 30% связаны с незаконным оборотом крупного рогатого скота. В текущем году в указанной сфере уже возбуждено 66 уголовных дел за хищения, взятки, сокрытие падежа.