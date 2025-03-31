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В Витебской области ветврач брал взятки за приемку мяса с нарушениями

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  • 31.03.2025, 10:45
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В Витебской области ветврач брал взятки за приемку мяса с нарушениями
иллюстративное фото

Получил не менее 26 тысяч рублей.

На днях силовики пресекли преступную деятельность ветеринарного врача одного из мясоперерабатывающих предприятий Витебщины. Он систематически получал взятки, сообщили в МВД.

Деньги ветврач получал от представителей сельхозорганизаций Городокского, Сенненского, Лиозненского, Шумилинского и Витебского районов — за приемку мяса крупного рогатого скота в нарушение ветеринарно-санитарных правил.

«Установлены сотни переводов денежных средств на его карт-счет общей суммой не менее 26 тысяч рублей», — сообщили в МВД.

В отношении взяткополучателя прокуратурой Витебской области возбуждено уголовное дело.

Похожие случаи зафиксированы и на Брестчине, отметили в МВД.

Сообщается, что в прошлом году четверть всех экономических преступлений была совершена именно в сельском хозяйстве, из них 30% связаны с незаконным оборотом крупного рогатого скота. В текущем году в указанной сфере уже возбуждено 66 уголовных дел за хищения, взятки, сокрытие падежа.

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